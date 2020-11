Boom buy su Mps, titolo +10% dopo rumor M&A UniCredit. Ma analisti cauti: operazione rischiosa per Mustier

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2020 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Le indiscrezioni riportate nel fine settimana su Mps riaccendono i buy sul titolo, che vola di quasi +11% dopo essere finito in precedenza in asta di volatilità, sospeso per eccesso di rialzo a +8%. UniCredit avanza di oltre +2%.Nel fine settimana, le indiscrezioni su un piano del Tesoro volte a convincere UniCredit a sposare la banca senese si sono fatte ancora più serrate. Milano Finanza ha scritto, facendo riferimento al dossier risiko del credito, l'articolo "Più vicine le nozze Mps-UniCredit".Il Sole 24 Ore ha riproposto l'ipotesi nell'articolo "Mps-UniCredit, la dote per le nozze vale oltre 5 miliardi", spiegando che "secondo fonti finanziarie, l'ultima ipotesi prevederebbe una ricapitalizzazione del Monte da parte del Mef per una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 miliardi, di cui uno destinato a rimpinguare i fondi per le cause legali e un altro per coprire gli esuberi pre-nozze, stimati intorno a 6mila unità (di cui la metà a Siena). A questa mossa, che deve in ogni caso superare ostacoli non banali sul piano dei conti pubblici, si affiancherebbero anche 3 miliardi di crediti fiscali. Al termine di questo processo, al Mef resterebbe una quota del 5%. Basterà tutto questo a convincere Mustier?"Alcuni analisti non nascondono il loro scetticismo. Secondo gli esperti di Equita, le nozze farebbero salire 'in modo rilevante' il profilo di rischio di Unicredit."In questi termini generali - si legge nella nota della SIM milanese - l'operazione presenta più rischi che opportunità per UniCredit, con conseguente aumento del profilo di rischio e impatto negativo sulla valutazione'.Secondo la SIM milanese, i rischi legali di UniCredit rischierebbero di salire da 10,7 miliardi (coperti al 7%) a 21 miliardi (coperti al 12%), con 'una componente company specific Mps di circa 6 miliardi coperti al 24%, livello che potrebbe essere ritenuto non sufficiente dal mercato'.Inoltre, UniCredit "non riuscirebbe a soddisfare la condizione di neutralità sul Cet post-business combination perché Mps post-deal con Amco ha un Cet inferiore al 10% (contro il 13,2% di Unicredit) e le nuove risorse dell'aumento di capitale verrebbero impiegate per la ristrutturazione".