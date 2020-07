Bonus vacanze esteso ai costi di servizi balneari, b&b, resort

Alessandra Caparello 6 luglio 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Il Bonus Vacanze con importo al massimo di 500 euro può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate secondo cui la condizione prevista è che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze e può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast).