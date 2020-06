Bonus Vacanze bocciato dal Codacons: inutile rompicapo e raffica rincari ne azzera i benefici

Redazione Finanza 30 giugno 2020 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Il Bonus Vacanze non aiuterà né il turismo, né le famiglie, e non contribuirà a ridurre la spesa degli italiani che decideranno di andare in villeggiatura questa estate. Lo afferma il Codacons, che critica l’incentivo ritenendo la procedura per accedere al bonus un rompicapo che scoraggerà molti cittadini."Il bonus è fumo negli occhi degli italiani – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – La sua efficacia è infatti estremamente limitata a causa dei limiti stringenti imposti dal Governo: non potrà ad esempio essere utilizzato da chi prenota attraverso piattaforme come Booking o Airbnb, e taglia quindi fuori una enorme fetta di consumatori. Varrà solo per chi ha un Isee inferiore ai 40mila euro, si potrà usare solo all’80% come sconto diretto sulle tariffe e il suo valore scende a 300 euro per un nucleo di due persone e si dimezza a 150 euro per un nucleo con una sola persona.In aggiunta, i rincari che si stanno registrando nel comparto turistico, dai voli aerei agli stabilimenti balneari, passando per hotel, alberghi e strutture ricettive, annulleranno e supereranno i pochi benefici garantiti dal bonus.