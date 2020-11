Bonus Mobilità: oggi il click day, ma sito in tilt. Codacons, molti resteranno esclusi

Valeria Panigada 3 novembre 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Oggi è scattato il “click day” per il Bonus Mobilità, ma il portale dedicato (buonomobilita.it) non parte a causa di problemi tecnici con la piattaforma andata in tilt. “Il bonus bici si sta rivelando il solito pasticcio all’italiana, e sta creando disagi agli utenti che non riescono a presentare la richiesta per usufruire del sussidio – sottolinea il presidente di Codacons, Carlo Rienzi – Già sulla carta il bonus presentava evidenti criticità, poiché l’erogazione dei rimborsi prevede l’ordine d’inserimento e non quello d’acquisto: chi prima arriva avrà diritto a godere dell’incentivo, e chi non farà in tempo a presentare la richiesta sulla piattaforma non potrà godere delle agevolazioni”. “I fondi stanziati dal governo rischiano poi di risultare insufficienti a coprire tutte le richieste dei cittadini, considerati gli acquisti di biciclette, e-bike, monopattini, ecc. effettuati dal periodo del lockdown in poi – prosegue Rienzi – Molti utenti, pur avendo diritto a ricevere il bonus, resteranno esclusi”.