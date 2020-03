Bonomi: verso un'economia di guerra, molte imprese non riapriranno più

Titta Ferraro 22 marzo 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Non usa mezze parole Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e favorito alla corsa per diventare prossimo presidente di Confindustria, nel commentare la stretta decisa ieri sera sulle imprese per l'emergenza Covid-19. "La vita viene prima di tutto, possiamo decidere di chiudere tutte le imprese in Lombardia, e anche nel resto d’Italia, con la consapevolezza che molte di queste aziende non riapriranno più. E quando usciremo da questo incubo ci troveremo in una situazione da economia di guerra", sono le parole di Bonomi in un'intervista a Repubblica.Sul Decreto Cura Italia, Bonomi lo ha definito "inadeguato". "Pensi alla parte sul sostegno al reddito - dice Bonomi - riguarda solo il lavoro dipendente, e i lavoratori autonomi? Si può pensare che possano tutti fronteggiare questa situazione di emergenza con i propri risparmi? È una visione distonica del mercato del lavoro"