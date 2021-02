Bonomi fa un appello a Draghi: 'Non vogliamo assistere a nuova proroga blocco dei licenziamenti'

Titta Ferraro 18 febbraio 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Appello di Confindustria al neo presidente del Consiglio Draghi. "Non vorremmo di nuovo, tra poche settimane, assistere a una nuova protrazione del blocco generale dei licenziamenti al fine di prendere ancora tempo. Sarebbe l’invito alle imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale decisamente sbagliato”, sottolinea Carlo Bonomi, presidente dell'associazione delle imprese. “Abbiamo chiesto da 8 mesi di confrontarci su due riforme che vanno avviate subito - prosegue Bonomi - la prima relativa agli ammortizzatori sociali che tenga conto della complessità del settore produttivo, e la seconda inerente alle politiche attive del lavoro con il pieno coinvolgimento dei privati. Entrambe sono volte alla formazione e alla rioccupabilità dei lavoratori, cosa che invece non avviene con le CIG e i Centri Pubblici per l’Impiego". "Ora – conclude il Presidente di Confindustria - è il momento di agire, per rendere davvero concreto l’impegno a non lasciare indietro nessuno”.