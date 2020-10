Bonomi (Confindustria) : 'Italia lasciata in confusione, niente MES e unici in Europa a bloccare licenziamenti'

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2020 - 06:45

MILANO (Finanza.com)

L'edizione del Sole 24 Ore di oggi apre con l'amara constatazione di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria: Bonomi: «Italia lasciata in confusione». Il presidente degli industriali italiani, nell'intervento all'evento Traiettorie, organizzato da Confindustria Verona, è tornato ad ammonire il governo Conte."La manovra varata dal governo «è ancora di emergenza, non di ripartenza"."Provo sconforto - ha aggiunto - per un Paese in confusione. Basta una conferenza stampa per illustrare un Dpcm, per lasciare un intero Paese senza indicazioni"."Non prendiamo il Mes, perché saremmo l'unico Paese a farlo - ha detto ancora Bonomi- però adottiamo un provvedimento, unico Paese in Europa, per bloccare i licenziamenti. E con quota 100 continuiamo a rubare il futuro ai giovani".