Bonduelle: crisi coronavirus non ferma assunzioni, nuove posizioni aperte

Daniela La Cava 4 maggio 2020 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Bonduelle, azienda familiare creata nel 1853, oggi leader mondiale delle verdure, in un momento complesso come questo, è riuscita a garantire il proprio ruolo all’interno della filiera agroalimentare fornendo verdure fresche, surgelate e alimenti in scatola e lavorando duramente per mantenere la catena di approvvigionamento alimentare in Italia e nel mondo. E in questo scenario la società non ferma le assunzioni, che spaziano dalla supply chain al marketing, da figure apicali a stagisti. Nel dettaglio, la società ha fatto sapere che le posizioni aperte oggi in Bonduelle Italia sono dodici, nei settori marketing, sviluppo, e supply chain, e vanno a ricoprire sia posizioni lasciate scoperte da promozioni interne, sia nuovi ruoli creati ad hoc per la crescita del business che vanno ad aumentare l'organico di Bonduelle Italia.