Bond Mediobanca da 250 milioni fa incetta di ordini (11 volte quantitativo offerto)

Titta Ferraro 17 novembre 2020 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca ha collocato un bond Tier2 con scadenza a 10 anni e call a 5 anni per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro.Il bond, riservato a investitori istituzionali, è stato prezzato a 99.748 con uno spread di 280 bps rispetto al tasso di midswap e una cedola di 2,3%.Gli ordini che nel corso del collocamento hanno raggiunto i 2,8 miliardi di euro e hanno fatto registrare una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero il 74% dell’importo finale.“Questa è la seconda emissione dell’anno fiscale 2020/2021 dopo il green bond inaugurale a 7 anni collocato a settembre per 500mln - rimarca l'Amministratore Delegato di Mediobanca Alberto Nagel - un segno dell’ampio ventaglio di possibilità di funding del Gruppo Mediobanca che ha un accesso costante e ben diversificato a diversi canali di raccolta e può ottimizzare il cost of funding anche nell’attuale contesto macro impattato dalla pandemia Covid19.”