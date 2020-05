Bond Ferrari da 650 milioni: boom di richieste (oltre 5 volte l'offerta)

Titta Ferraro 21 maggio 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Domanda sostenuta per il bond Ferrari. Il gruppo di Maranello ha annunciato il pricing del prestito obbligazionario Ferrari ha annunciato il pricing del proprio prestito obbligazionario di 650 milioni di euro con scadenza a maggio 2025, sulla base di un ammontare iniziale minimo benchmark sottoscritto più di cinque volte.Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 98,898% dell’importo nozionale e le Obbligazioni hanno una cedola fissa annua del 1,500%. Ferrari intende impiegare il ricavato dell'offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo.Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ed UniCredit Bank AG hanno agito quali Joint Lead Managers e Bookrunners nell’emissione delle Obbligazioni.Ferrari ha richiesto la quotazione delle Obbligazioni nonchè l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Euronext Dublin). Il regolamento e l’emissione delle Obbligazioni sono previsti per il 27 maggio 2020.