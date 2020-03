Bollettino Covid-19: record di morti nelle ultime 24h e contagi non rallentano

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 18:18

MILANO (Finanza.com)

Calo solo frazionale del numero dei contagi in Italia. I dati diffusi dalla Protezione Civile evidenziano 4.401 nuovi casi in un solo giorno, sostanzialmente stabili rispetto ai +4.492 di ieri. Il totale dei contagiati raggiunge quota 66.414.Sale invece con decisione il ritmo dei decessi: 969 rispetto ai 662 di ieri. Si tratta del record di morti in un solo giorno. In tutto i morti dall'inizio della crisi risultano 9.134. Rallentano invece i guariti (589 dopo i 999 di ieri).