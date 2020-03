Bollettino Covid-19: nuovi contagi in calo nelle ultime 24h, balzo dei guariti (+1.434)

Titta Ferraro 28 marzo 2020 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

Calo del numero dei nuovi contagi in Italia. I dati comunicati dalla Protezione Civile evidenziano 3.651 nuovi casi in un solo giorno, in calo rispetto ai +4.401 di ieri. Il totale dei contagiati raggiunge quota 70.066.Scende anche il ritmo dei decessi: 889 rispetto ai 969 di ieri che rappresentava il record di morti in un solo giorno. In tutto i morti dall’inizio della crisi superano il muro dei 10mila. I guariti sono 1.434 contro i 589 di ieriIn Lombardia, epicentro italiano dei contagi, le ultime 24 ore hanno visto 2.117 i nuovi casi di coronavirus che portano il totale a 39.415. I nuovi decessi risultano 542 portando il totale a quasi 6mila (5.944).