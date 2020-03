Bollettino Covid-19: contagi rallentano anche oggi, balzano i guariti

Titta Ferraro 24 marzo 2020 - 18:26

MILANO (Finanza.com)

Terzo giorno consecutivo con numeri di contagi in calo in Italia. I dati diffusi dalla Protezione Civile evidenziano un totale di 54.030 malati di coronavirus. Spicca il rallentamento a 3.612 dei nuovi casi in un solo giorno, rispetto ai +3.780 di ieri. E' il terzo calo consecutivo. CRitorna a salire invece il ritmo dei decessi: 743 rispetto ai 601 di ieri. Sabato era stato toccato un picco di morti giornalieri di quasi 800 (793). Sono 3.396 i pazienti in terapia intensiva, il 6% del totale.Balzano i guariti che sono 894 oggi, per un totale di 8.326.