Bollettino Covid-19: Spagna supera Italia per contagi totali

Titta Ferraro 3 aprile 2020 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Inattesa dei dati aggiornati sull'Italia che la Protezione Civile diffonderà dopo le 18, i numeri degli altri paesi europei vedono la Spagna continuare nell'accelerazione dei nuovi contagi arrivando a un totale di 117.710 casi di coronavirus (7.472 nelle ultime 24h), superando momentaneamente l'Italia (115.242 i dati aggiornati a ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime in Spagna, in leggera decelerazione dai 950 registrati ieri. Le vittime in Spagna sono 10.935, rispetto alle quasi 14mila dell'Italia.