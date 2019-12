Bollettino Bce: in Italia livelli debito elevati, non ancora avviato costante percorso riduzione

Daniela La Cava 27 dicembre 2019 - 10:24

In Italia (ma anche Belgio, Spagna e Francia) si continuano a registrare "livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione". Lo mette in evidenza il Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce). "È importante rilevare come l'Eurogruppo abbia ribadito che il lento ritmo di riduzione degli elevati livelli del debito in numerosi Stati membri continui a costituire motivo di preoccupazione e dovrebbe essere affrontato in maniera risolutiva, anche ricorrendo a eventuali disponibilità straordinarie derivanti dai bassi tassi di interesse", si legge nel bollettino odierno.