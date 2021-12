Bollette luce: il 15 dicembre incontro tra società e consumatori

Alessandra Caparello 8 dicembre 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Sui rincari delle bollette di luce e gas che scatteranno a gennaio le società leader dell’energia in Italia (Sorgenia, Enel, Eni, Edison) e i consumatori si confronteranno il prossimo 15 dicembre a Roma, nel corso di una tavola rotonda organizzata da Assoutenti nell’ambito di Expo Consumatori 4.0.Per la prima volta, dice Assoutenti, i big dell’energia e le associazioni dei consumatori si riuniranno per affrontare lo spinoso tema degli aumenti tariffari e del caro-bollette, e per studiare insieme soluzioni tese a salvaguardare le tasche delle famiglie che, nel corso del 2022, potrebbero ritrovarsi a spendere 1.200 euro in più a nucleo per le forniture energetiche a causa dei pesanti incrementi che si registreranno nei prossimi mesi come spiega l’associazione.