Bollette luce e gas 2022: per le famiglie aumenti del 142% in un anno

La spesa per luce e gas è aumentata in modo significativo, fino a raggiungere una punta del +142% nel confronto tra 2021 e 2022. Contestualmente, si registra un notevole incremento del risparmio garantito dal Mercato Libero rispetto alla Maggior Tutela: la convenienza aumenta fino al +170%.

Così emerge dal nuovo Osservatorio di SOStariffe.it realizzato in collaborazione con Tariffe.Segugio.it e che “fotografa” lo stato attuale del mercato energetico italiano, analizzando l’evoluzione della spesa per le bollette per tre diversi profili di consumo (Single, Coppia e Famiglia di 4 persone), confrontando la spesa per le bollette del 2022 con quella registrata negli anni precedenti.