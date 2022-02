Bollette: in arrivo 7,5 mld per mitigare stangata, sarà sufficiente? Effetti su prezzi per 38,5 mld

Redazione Finanza 18 febbraio 2022 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

I 7,5 miliardi di euro che il Governo dovrebbe mettere in campo con il nuovo decreto contro il caro-bollette sono uno stanziamento insufficiente, inadatto a risolvere il dramma che in questi giorni stanno vivendo famiglie e imprese. Lo afferma Assoutenti, commentando le misure che dovrebbero essere approvate nel Cdm odierno.“7,5 miliardi di euro sono pochi, e non risolveranno l’emergenza che sta impoverendo oggi imprese e famiglie – spiega il presidente dell'associazione, Furio Truzzi – Oltre agli effetti diretti del caro-bollette, i maggiori costi energetici stanno producendo rincari a cascata nei prezzi al dettaglio, con ricadute complessive per 38,5 miliardi di euro sui consumatori”.