Bollette: contro i rincari si apre nuovo gruppo di acquisto Abbassalabolletta

18 febbraio 2022

MILANO (Finanza.com)

Le bollette sono uno degli elementi che incidono maggiormente sul portafoglio degli italiani, specialmente a seguito del forte aumento dei costi delle utenze domestiche che si sta verificando in questo periodo. Nell’attesa delle nuove misure da aprte del governo, Altroconsumo ha lanciato l’edizione 2022 del Gruppo di Acquisto Abbassa la Bolletta.Come definito da ARERA, i Gruppi d'acquisto energia nascono con la finalità di selezionare uno o più venditori per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel gruppo. Dopo avere selezionato le offerte commerciali più vantaggiose, il Gruppo d'acquisto le propone ai propri membri che possono stipulare il proprio contratto di fornitura con il venditore alle condizioni stabilite.Attraverso un’asta tra i fornitori il Gruppo d’acquisto otterrà offerte convenienti e vantaggiose per gas e luce (al 100% da fonti rinnovabili) dalla qualità garantita da Altroconsumo. L’utente prendendo parte all’iniziativa, potrà valutare le offerte senza obblighi o vincoli; inoltre, potrà inserire i propri dati di consumo nell’area personale del sito web abbassalabolletta.it e ricevere la stima del risparmio ottenibile attivando le offerte vincitrici dell’asta. Le precedenti edizioni hanno coinvolto più di 500.000 famiglie le quali, cambiando fornitore, sono riuscite a risparmiare in media 250€ all’anno.