Bollette a rate, UNC non ci sta: 'si nasconde polvere sotto tappeto con prezzo gas a nuovi record'

Redazione Finanza 21 dicembre 2021 - 17:38

MILANO (Finanza.com)

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a tutti gli emendamenti del Governo, tra i quali quello che introduce la rateizzazione delle bollette."Le rate sono come nascondere la polvere sotto il tappeto, solo che stavolta è talmente tanta che il pavimento rischia di crollare. Famiglie e aziende rischiano di andare a gambe all'aria", commenta Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori."Urge un tavolo prima del 31 dicembre, o meglio prima che Arera renda nota la stangata per famiglie e imprese. E' stato chiesto anche da alcune forze politiche, solo che non basta che a quel tavolo ci siano i soliti noti, ossia imprese, artigiani e sindacati, ma anche le associazioni di consumatori che rappresentano le famiglie che quella stangata la dovranno pagare. Oggi il Pun è arrivato al nuovo record 437 euro/MWh, record anche per le quotazioni del gas sui mercati di Amsterdam e Londra. Da qui al 31 dicembre la questione del gas rischia di esplodere", conclude Vignola.