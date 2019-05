Bollette a 28 giorni, Consiglio di Stato rigetta sospensiva. Unc: adesso rimborsi

Titta Ferraro 21 maggio 2019 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Stato ha rigettato la sospensiva delle compagnie telefoniche sui rimborsi per la nota vicenda delle bollette a 28 giorni e le ha invitate a predisporre un piano per i rimborsi."Era ora - esulta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Finalmente si stringe il cerchio intorno alle compagnie telefoniche e anche gli ultimi tentativi fatti dalle compagnie telefoniche si stanno rilevando inutili. Ora i rimborsi sono alle porte". "Peraltro le compagnie stanno già presentando dei piani alternativi di rimborso sotto forma di servizi. I consumatori sono liberi di accettarli, ma devono verificare se sono effettivamente convenienti e conformi alle linee guida dell'Agcom. In ogni caso resta salvo il diritto del consumatore di avere il rimborso in fattura" conclude Dona.