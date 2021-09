Bolletta, Arera comunica stangata 'aggiornata' con interventi governo: luce +29,8%, gas +14,4%

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Senza gli interventi del governo il salasso sarebbe stato decisamente più alto. La stangata luce e gas, comunque, c'è. La Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- ha comunicatp gli aumenti che scattano da venerdì, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).La bolletta dell'elettricità, ha reso noto, aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%."La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas", ha fatto notare l'Arera, che è intervenuta grazie al decreto di urgenza del Governo che ha stanziato le risorse necessarie.