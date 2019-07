Boccia sull'assemblea Abi: "Apprezziamo il riferimento alla necessità di dotarci di un progetto Paese"

Alessandra Caparello 12 luglio 2019 - 16:15

Cisono molti punti di convergenza tra la visione di Confindustria e quella espressa oggi in assemblea dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli”. Così il presidente degli industriali Vincenzo Boccia sottolineando in una nota la condivisione di “un’idea di una società aperta e inclusiva, che abbia un orizzonte europeo e che sia attenta alla crescita e all’aumento dell’occupazione a partire dai giovani”. Il numero uno degli industriali poi plaude al riferimento alla necessità di un progetto Paese per la riduzione del debito pubblico, l’annullamento dello spread, la partecipazione da protagonisti a una dimensione riformista dell’Unione europea con la nomina di un commissario di prima grandezza. “Concordiamo inoltre sull’importanza di dotare il Paese d’infrastrutture materiali e immateriali all’altezza della sua condizione di seconda manifattura d’Europa tenendo nel debito conto il fattore tempo. Il tutto – conclude Vincenzo Boccia - per ricostruire quel clima di fiducia che è fattore indispensabile per la ripresa degli investimenti e un incremento del Pil in grado di soddisfare le esigenze dell’economia al pari di quelle sociali”.