Boccia al governo: "Conflitto tra istituzioni crea ansia, campagna elettorale continua non aiuta il paese"

Alessandra Caparello 22 luglio 2019 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

“L’accesso al credito è una funzione vitale per le imprese che vogliono crescere e per quelle che attraversano una fase delicata della loro vita ma conservano buoni fondamentali e possono tornare a essere competitive”. Così Vincenzo Boccia a Bari, a margine della conferenza “Diamo credito all’Italia”, promossa da Mediocredito Centrale, Confindustria Puglia e Confindustria Basilicata, in collaborazione con Confindustria nazionale.“Per questo – continua Boccia - guardiamo con molto favore all’iniziativa del Mediocredito Centrale. A maggior ragione perché diretta in un’area del Paese come il Mezzogiorno che ha un enorme bisogno di fiducia e di strumenti per il suo rilancio”. Il numero uno degli industriali si rivolge poi all’esecutivo. “Il conflitto tra istituzioni incide sempre in maniera negativa, perché crea un’attesa, una dimensione di ansia. Speriamo che quanto prima arrivi un chiarimento, perché questo continuo conflitto denota anche una tendenza a una potenziale campagna elettorale continua che non aiuta il Paese” conclude Boccia.