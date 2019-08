Boccia: 'non importa colore politico, governo dia risposte a economia. Rischio stagnazione e recessione'

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Nella prima pagina dell'edizione odierna, il Sole 24 Ore dà spazio alle dichiarazioni che il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha rilasciato in un intervento al meeting Cl di Rimini. "Boccia: non importa il colore politico, il governo dia risposte all'economia", è il titolo dell'articolo, che fa riferimento all'alert lanciato: per l'Italia «c'è un rischio stagnazione e possibile recessione, soprattutto per il rallentamento della Germania».Di conseguenza, l'appello è per "una manovra economica che ponga attenzione al lavoro e alla crescita"."Abbiamo 'una manovra economica davanti a noi non affatto semplice, in una situazione che vede il rallentamento della Germania, che si avvia ad una fase recessiva, la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, che non aiutano un paese esportatore come il nostro".