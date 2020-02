Bnp Paribas e T.I.E. – The Intermonte Eye insieme per offrire analisi di mercato e soluzioni di investimento

simone borghi 12 febbraio 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas e T.I.E. – The Intermonte Eye (provider digitale di Intermonte) hanno stretto una nuova collaborazione dedicata a consulenti finanziari e private banker. I due istituti finanziari mirano a mettere a fattor comune l’esperienza nell’analisi sui principali trend di mercato di Intermonte con la capacità di emettere e quotare soluzioni di investimento di BNP Paribas. L’obiettivo è quello di creare contenuti a valore aggiunto accessibili in modo semplice e gratuito. Nello specifico Intermonte sarà impegnata nella promozione di ricerche di mercato e trend di investimento traducendole poi in soluzioni di investimento accessibili attraverso gli strumenti finanziari che BNP Paribas mette a disposizione degli investitori sul mercato di Borsa Italiana. Il focus, in particolare, sarà sui certificati di investimento, asset class che nel 2019 si è contraddistinta per volumi e performance di mercato.La partnership si estende, inoltre, all’organizzazione di eventi e incontri dedicati ai professionisti della finanza, con l’obiettivo di analizzare le attuali tendenze di mercato e aumentare il livello di education per stimolare il dibattito sull’utilizzo dei certificati di investimento.Luca Comunian, Head of Marketing – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato: “Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con T.I.E., frutto della consolidata attività di formazione di BNP Paribas, nonché dell’impegno nella creazione di prodotti innovativi in grado di soddisfare i bisogni in continua evoluzione degli investitori. Il nostro obiettivo è offrire valore aggiunto ai consulenti, supportandoli nell’interpretazione dei trend di mercato e nella costruzione dei loro portafogli”.