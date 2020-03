Bnl: riorganizza operatività, prevista da lunedì 23 marzo chiusura di 120 agenzie

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Bnl - Gruppo Bnp Paribas riorganizza la propria operatività in tutta Italia per consentire a clienti e collaboratori "un contesto di minore mobilità e maggiore sicurezza e serenità". In particolare, la banca prevede la chiusura di circa 120 agenzie, da lunedì 23 marzo, concentrando l’attività sulla filiale capogruppo sempre presente nello stesso comune, mentre 46 agenzie saranno aperte il lunedì ed il giovedì solo al mattino sempre in comuni dove Bnl ha almeno un’altra filiale."Seguiamo quotidianamente l’evolvere dell’emergenza epidemiologica in corso – afferma Andrea Munari, amministratore delegato di Bnl e responsabile di Bnp Paribas per l’Italia -, consapevoli del nostro ruolo di azienda che fornisce un servizio pubblico essenziale. Pur in una fase molto complessa ed in continua evoluzione, il nostro impegno, e quello del Gruppo Bnp Paribas, è tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei clienti, cercando di creare un contesto dove si possa operare con la maggiore serenità possibile, riducendo allo stretto necessario il recarsi in filiale".