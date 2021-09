Blockchain: fondamentale per trasformazione digitale, atteso contributo a raggiungimento obiettivi prefissati da Pnrr

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 14:16

"La Blockchain traccia e valorizza processi e filiere rendendoli più sicuri e affidabili. Questa tecnologia sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stilati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma sono necessarie le competenze per supportarla. Nel Pnrr viene menzionata solamente una volta per le attività di verifica e audit dei processi di e-procurement (“Status chain”) ma è strategico sottolineare che gli ambiti di applicazione sono molteplici e applicabili orizzontalmente alle 6 missioni riportate nel piano”. Questo uno degli elementi messo in luce da Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, commentando il White Paper “Attualità e prospettive della Blockchain per la crescita dell’economia italiana” predisposto dal Tavolo di lavoro Anitec-Assinform “Blockchain” e presentato oggi nel corso dell’evento “Blockchain e criptovalute: costruire il futuro con i digital blocks” promosso dall’Associazione.La Blockchain è uno degli strumenti abilitatori (Digital Enablers) della trasformazione digitale del Paese insieme a Cloud, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e IoT che hanno trainato il mercato digitale durante la pandemia e che incideranno sull’evoluzione della società nei prossimi anni e sono i pilastri su cui si fonda la crescita degli investimenti tecnologici. Il mercato della Blockchain registra in Italia valori ancora contenuti, pari a poco più di 26 milioni di euro nel 2020, con una crescita anno su anno che però prosegue a tassi a due cifre (+18%). Secondo Anitec-Assinform, le previsioni di crescita del mercato della Blockchain si attestano a un tasso di crescita medio del 20% nei prossimi tre anni (2021-2024) e sono fortemente condizionate dall’attuazione nel Pnrr.