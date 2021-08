Blockchain, OKT e Macingo insieme per un progetto su sicurezza e sviluppo tecnologico

Luca Losito 3 agosto 2021 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Un progetto per migliorare sicurezza e uso della tecnologia Blockchain in svariati contesti, è questo l'apprezzabile intento con cui OKT e Macingo Technologies hanno dato il via alla loro collaborazione per il progetto SON (Secure Open Nets). Una notizia particolarmente importante e di attualità, specie dopo l'attacco hacker che paralizza da ieri servizi e portali di Regione Lazio.OKT è Partner co-proponente nel progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale SON a valere sul fondo MIUR PON “R&I” 2014-2020 (area di specializzazione “Smart Secure & Inclusive Communities”, “Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”), insieme ad altre importanti realtà, fra le quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università della Calabria UNICAL, Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università di Trento.Il Progetto ha il primario obiettivo di ideare nuove metodologie, tecniche e soluzioni software in grado di svolgere un ruolo abilitante per le tecnologie della Blockchain in diversi contesti applicativi, dalla privacy, sharing economy, al digital rights.