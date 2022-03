Blangiardo (Istat): inflazione a livello preoccupante e non migliorerà

Alessandra Caparello 21 marzo 2022 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

L’economia italiana non arriverà ai livelli pre-pandemia ad aprile. Così il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo a Sky Tg24 secondo cui “con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, c'è stato un blocco rispetto alla speranza di ripresa". Blangiardo ha poi lanciato l’allarme per l’inflazione. "Come statistiche ufficiali non siamo in grado di poter dare un'indicazione rispetto a qualcosa che non è sotto controllo". "Viviamo praticamente alla giornata", ha detto il numero uno dell’Istat, definendo il livello dei prezzi "preoccupante", soprattutto per le famiglie meno abbienti. "Non c'è nulla che faccia sperare che le cose possano migliorare", ha aggiunto Blangiardo.