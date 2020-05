Blackrock seconda forza in Intesa Sanpaolo, ha oltre il 5% della banca

Redazione Finanza 11 maggio 2020 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Inrialzo a Piazza Affari il titolo Intesa Sanpaolo che sale di circa mezzo punto percentuale in area 1,42 euro. Gli investitori guardano oggi all'aggiornamento sull'azionariato emerso sul sito della banca guidata da Carlo Messina, che vede il fondo BlackRock figurare come secondo maggiore azionista con una quota del 5,009% (dati aggiornati al 7 maggio). Nel dettaglio BlackRock detiene la quota tramite 15 società di gestione del risparmio e ha diritti di voto sul 4,964% del capitale. Blackrock non figurava tra i principali azionisti di Intesa in occasione della lettura del libro soci nell'assemblea del 27 aprile scorso.