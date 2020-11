Black Friday: impatto lockdown sulla lista dei desideri, al primo posto la tecnologia

Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

La lista dei desideri degli italiani per gli acquisti del Black Friday sarà dominata dalla tecnologia, come conseguenza del lockdown che ha aumentato la domanda di prodotti per lo smart working e la didattica a distanza. E' ciò che emerge dall’Osservatorio sui Consumi della tech company ShopFully.L’interesse degli italiani si concentrerà sulle promozioni dedicate alla tecnologia, indicate come priorità del Black Friday dal 71% dei rispondenti. Con due obiettivi chiari: strumenti per migliorare la postazione di smart working/didattica a distanza e trovare soluzioni innovative per l’intrattenimento e la gestione della casa. In seconda posizione si trova il Fashion, indicato da ben il 42% dei rispondenti e al terzo posto, con il 29% delle preferenze, le offerte legate al mondo dei Grandi Elettrodomestici.Per quanto riguarda la soglia di spesa preventivata, la ricerca mostra che gli italiani hanno idee chiare in proposito, stimando un tetto massimo di 250 euro nel 74% dei casi.