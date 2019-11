Black Friday: è boom per e-commerce, ma in molti aspettano il Cyber Monday

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Si impennano le vendite in Italia nella giornata del Black Friday, e il commercio online sta registrando in queste ore un boom di acquisti, confermando le previsioni diffuse nei giorni scorsi. Lo afferma il Codacons, che ha svolto un primo monitoraggio sull’andamento del Black Friday in Italia, analizzando i settori dove si concentrano gli acquisti degli italiani, le preferenze dei consumatori e gli sconti praticati al pubblico.Il primo dato che emerge è il record dell’e-commerce. Il 75% degli acquisti finora effettuati dagli italiani è avvenuto online, attraverso portali e siti specializzati che stanno promuovendo offerte al pubblico; il 25% delle compere invece si sta concentrando nei negozi fisici, centri commerciali e outlet.Tra i settori in testa alle preferenze degli italiani si trova anche quest’anno l’hi-tech, che raccoglie il 45% degli acquisti totali registrati fino ad ora (soprattutto smartphone, tablet, smart speaker e smart watch). Bene anche il comparto dell’abbigliamento e delle calzature (25% degli acquisti odierni) e gli elettrodomestici (24%). La percentuale media di sconto praticata dai negozi fisici e virtuali è del 30%, ma si attende il Cyber Monday del prossimo lunedì, quando le promozioni si faranno ancora più aggressive.