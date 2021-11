Black Friday 2021: italiani spenderanno per lo shopping online 2 miliardi

Alessandra Caparello 26 novembre 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Sono 27 milioni gli italiani che oggi faranno acquisti in occasione del “Black Friday” (+8% rispetto al 2020) e una larga fetta di indecisi che monitorerà offerte e sconti e deciderà all’ultimo se partecipare alla settimana di sconti partita ufficialmente oggi.Così afferma il Codacons, che vede nel Black Friday una occasione di rilancio per il commercio e una opportunità per i consumatori di anticipare i regali di Natale salvando il portafogli e approfittando di sconti e offerte.“Al momento 27 milioni di connazionali sono decisi ad approfittare delle promozioni legate al Black Friday per acquistare prodotti per se o per la casa e anticipare i regali di Natale – afferma il presidente Carlo Rienzi – Vi è poi una larga fetta di consumatori “indecisi”, che valuterà gli acquisti in base alle offerte e agli sconti praticati online e nei negozi, e che deciderà all’ultimo se e come fare shopping. Molti approfitteranno del Black Friday per acquistare regali di Natale, al punto che il 39% dei doni che saranno scambiati in Italia durante le prossime festività verrà acquistato proprio durante la settimana di sconti”.La parte del leone, secondo il Codacons, la farà ancora una volta l’e-commerce, con il web che accentrerà il 61% degli acquisti per un controvalore compreso tra 1,8 e 2 miliardi di euro. In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ancora una volta l’elettronica e l’hi-tech, comparto dove il 60% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza il Codacons – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (20%).