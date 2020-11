Black Friday 2020: gli italiani spenderanno di più. Abbigliamento, elettrodomestici e libri i più desiderati

Valeria Panigada 23 novembre 2020 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Inizia oggi la settimana del Black Friday 2020, un appuntamento che anche quest’anno rimane molto atteso dai consumatori italiani. Secondo i dati più recenti che emergono dall’indagine GfK Black Friday 2020, infatti, ben il 61% degli italiani ha intenzione di fare acquisti durante le promozioni del Black Friday 2020. Un dato in crescita rispetto alla rilevazione precedente, che risale a settembre 2020, quando si attestava al 54%.Cresce anche il budget medio stanziato per gli acquisti del Black Friday, che passa dai 195 euro dello scorso anno ai 210 euro di quest’anno, con differenze però significative tra le diverse categorie di consumatori.Tra le oltre 30 categorie di prodotti indagate dall’indagine GfK, al primo posto tra i prodotti più desiderati ci sono ancora una volta l’Abbigliamento e gli Accessori, che mantengono stabile la propria posizione rispetto al 2019. Seguono in classifica i Piccoli Elettrodomestici – che sono sempre più desiderati anche per effetto del tempo crescente trascorso in casa - e i Libri, che guadagnano diverse posizioni rispetto allo scorso anno.