BlackRock: nomina Federico Ghizzoni non-executive Senior Advisor Italia

Alessandra Caparello 15 settembre 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Federico Ghizzoni nominato non-executive Senior Advisor per lo sviluppo del business in Italia da parte di BlackRock. Ghizzoni assume l'incarico a partire dal 14 settembre.Ghizzoni ricoprirà la carica di non-executive Senior Advisor di BlackRock Italia fornendo consulenza strategica al country leadership team, guidato da Giovanni Sandri. In questo ruolo, Ghizzoni contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza locale di BlackRock, promuovendo il dialogo strategico con i principali clienti, gli organismi di settore e i decision maker, con l'obiettivo di generare nuove opportunità per BlackRock nel Paese.Dal 2010 al 2017, Ghizzoni è stato Board member dell'Institute of International Finance, membro dell'International Monetary Conference e dell'Institut International d'Etudes Bancaires. È stato insignito del titolo di "Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana" nel 2006 e nel 2014 ha ricevuto il titolo di "Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana".