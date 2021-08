Bitpanda raggiunge una valutazione di $4,1 mld dopo il round di finanziamento da 263 mln

simone borghi 17 agosto 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Bitpanda, piattaforma europea di investimento digitale e primo unicorno austriaco, ha ottenuto un finanziamento di 263 milioni di dollari, raggiungendo così una valutazione pari a 4,1 miliardi di dollari. L'azienda utilizzerà il ricavato per rafforzare il team e progettare la propria organizzazione su larga scala, incrementando ulteriormente la tecnologia, la crescita ed il piano di espansione internazionale.Siglato solo 4 mesi dopo aver ottenuto lo status di unicorno, il round di Serie C è stato guidato da Valar Ventures, con la partecipazione di Alan Howard e REDO Ventures e degli investitori già presenti Leadblock Partners e Jump Capital. Il round di serie C è stato firmato all'inizio di questo mese ed è soggetto come sempre agli accertamenti della Austrian Financial Market Authority (FMA).