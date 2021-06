Bitcoin e strumenti criptati, Savona (Consob): 'informatica finanziaria è lampada prodigiosa da cui è uscito il Genio'

Redazione Finanza 14 giugno 2021 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

"L'informatica finanziaria è una lampada prodigiosa dallaquale è uscito il Genio". E' quanto ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, nell'annuale incontro con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020, affrontando la questione delle criptovalute."Molto difficilmente le autorità riusciranno a riportarlodentro, perché esso agisce nell'infosfera, la sferaimmateriale. Poiché la piramide di bit, l'unità di misuradell'informatica, è cresciuta enormemente penetrandonel mercato degli strumenti tradizionali, alle autorità nonresta altro che usare i loro poteri per utilizzare i vantaggidelle tecniche digitalizzate, creando esse stesse unacriptocurrency e regolando gli interessi tra strumentivirtuali e tradizionali. Per farlo occorre comprendere prima di tutto i limiti e le possibilità nell'uso delle nuove tecnologie"