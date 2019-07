Bio-on: titolo nervoso oggi, ecco quali sono le posizioni short aperte

simone borghi 30 luglio 2019 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Oggi giornata in rosso per Bio-on con il titolo che cede il 4,7% a 28,60 euro, dopo aver guadagnato complessivamente l’85% nelle scorse due sedute. Nonostante questo recupero, Bio-on ha lasciato sul terreno circa il 45% dal 23 luglio, ovvero prima della diffusione del report redatto dal fondo speculativo newyorchese Quintessential Capital Management.Ma quali sono i fondi che detengono una posizione short sul titolo? Dall’ultimo aggiornamento (29 luglio 2019) delle posizioni nette corte (pnc) pubblicate da Consob si apprende che su Bio-on sono aperte 4 posizioni ribassiste per una quota pari al 4,48% del capitale della società quotata all’Aim. Nel dettaglio, Cadian Capital Management l’1%, Engadine Partners l1,69%, Ennismore Fund Management lo 0,6% e Think Investments l’1,19%.Consob definisce le pnc un indicatore sintetico che riassume le posizioni corte (ossia le vendite allo scoperto sulle azioni e le posizioni corte in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili) al netto delle posizioni lunghe (ossia gli acquisti di azioni e le posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili). Inoltre, Consob pubblica solo le pnc che sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata.