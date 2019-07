Bio-on: titolo anche oggi in rosso, Luca Tosto investe una cospicua somma

simone borghi 31 luglio 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Altra giornata di vendite per Bio-on. Oggi, nel primo pomeriggio, il titolo è entrato in asta di volatilità con un ribasso del 19,05% a 22,10 euro. La seduta di ieri si è conclusa con un rosso del 9% per la società quotata sull’Aim. Poco fa Bio-on ha pubblicato una nota in cui Luca Tosto, titolare dell’azienda Walter Tosto che ha fornito i reattori per l’impianto di produzione di bioplastiche di Castel San Pietro Terme, comunica di aver investito in Bio-on una cospicua somma di denaro in questi ultimi giorni.“La fornitura per l’impianto di Bio-on è stata per noi molto importante, sia perché molto sfidante per le dimensioni eccezionali dei reattori, sia perché ci ha consentito di entrare in un settore innovativo e dalle grandi prospettive di sviluppo. Lavorando con Bio-on abbiamo avuto modo di conoscere bene questa realtà, di apprezzare le qualità del management e di constatare l'efficacia e concretezza delle loro realizzazioni. Tutti aspetti che mi hanno fatto condividere la bontà del progetto e mi hanno spinto a sostenere l’azienda in questo delicato momento, nella convinzione che il suo valore tornerà ad esprimersi”, ha commentato Luca Tosto.Walter Tosto è tra i principali attori a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti critici per l’industria di processo, in particolare Chimica, Petrolchimica, Oil & Gas ed Energia. È riconosciuta in tutto il mondo come eccellenza tecnologica nella realizzazione di apparecchi in pressione di altissima qualità. L’ azienda ha 6 stabilimenti produttivi in Italia e Romania, esporta in 55 Paesi, dà lavoro a 630 persone e ha un fatturato che ha superato i 110 milioni di euro.