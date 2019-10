Bio-on svetta a Piazza Affari dopo dettagli su reperimento risorse finanziarie

Titta Ferraro 22 ottobre 2019 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Balzo a Piazza Affari del titolo Bio-on, sotto attacco in questi mesi dopo le accuse arrivate dal fondo speculativo Quintessential Capital Management. Il titolo risulta sospeso a oltre +11% a quota 10,86 euro. Dai minimi del 10 ottobre il titolo segna un +87%.Bio-on oggi ha annunciato nuovi dettagli sul reperimento delle risorse necessarie per i prossimi 12 mesi e la scelta del nuovo Nomad. Baldi Finance è stata scelta quale Nominated Adviser (NOMAD) che con decorrenza 29 ottobre 2019 subentrerà ad Envent Capital Markets.La società bolognese specifica che in relazione alle per i prossimi 12 mesi a partire dal 1 luglio 2019, già quantificate in 24 milioni di euro nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019, la somma di 10 milioni sarà resa disponibile dai soci fondatori rilevanti Astorri e Cicognani, ciascuno dei quali ha sottoscritto impegno irrevocabile di finanziamento per una durata di 12 mesi senza interessi, di cui alla data odierna sono stati versati 6,5 milioni; ulteriori 0,9 milioni, sono sati resi disponibili a titolo di finanziamento senza interessi, e quindi risultano già versati, dal socio fondatore Capsa;In relazione ai restanti 13,1 milioni di euro la società informa che sono stati avviati contatti con player commerciali ed investitori di natura professionale e istituzionale finalizzati a reperire tali risorse finanziarie, sia a titolo di capitale di rischio che di debito. La società nelle prossime settimane, e comunque entro la fine dell’anno, anche a completamento del nuovo piano industriale 2020 – 2024, fornirà gli opportuni aggiornamenti in merito.