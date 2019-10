Bio-on rivede la luce: +75% dai minimi, gli short diminuiscono ancora

Titta Ferraro 16 ottobre 2019 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Ancora un balzo a doppia cifra per Bio-on. Il titolo, sospeso al rialzo da questa mattina, ha segnato come ultimo prezzo un +14,4% a 9,84 euro. Prosegue quindi la striscia di rialzi di questa settimana con un balzo del 75% dai minimi a 5,6 euro toccati settimana scorsa. Il titolo segna comunque un pesante -82% negli ultimi 12 mesi complice soprattutto la discesa in picchiata dal 24 luglio in avanti complici le accuse alla società avanzate dal fondo speculativo Quintessential Capital Management.Il recupero del titolo è stato accompagnato anche dalla riduzione delle posizioni short detenuti dai fondi di investimento. Secondo quanto si legge nel documento di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) sono 4 i fondi che anche dopo il crollo del titolo negli ultimi due mesi e mezzo continuano a implementare la loro scommessa ribassista. Dall’ultimo aggiornamento di ieri 15 ottobre, le PNC sono pari al 4,09% dal 4,22% del giorno precedente (al 4 ottobre erano arrivate al 5,12%) e così suddivise: Cadian Capital Management detiene al ribasso lo 0,28%, Engadine Partners LLP l’1,89%, Ennismore Fund Management Limited lo 0,60% e Think Investments LP l’1,32%.