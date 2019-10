Bio-on: fondatori pronti a supportare società per 10 milioni

Titta Ferraro 2 ottobre 2019 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

La relazione semestrale consolidata di Bio-on riporta la disponibilità degli azionisti fondatori a supportare finanziariamente la società per un importo pari a 10 milioni di euro in 12 mesi. Lo specifica Bio-on ad integrazione del comunicato stampa emesso in data 30 settembre 2019, su richiesta della Consob.I fondatori di Bio-on sono il presidente e ad di Bio-on, Marco Astorri, e il vicepresidente, Guy Cicognani, entrambi azionisti rilevanti della società con rispettivamente il 6,6% del capitale detenuto direttamente, a cui si aggiunge il 47,81% in possesso attraverso la holding Capsa (secondo quanto riporta il sito della società).Bio-on specifica inoltre che in data 30 settembre 2019 gli aumenti di capitale deliberati da Aldia S.p.A. e Liphe S.p.A., joint-venture nel settore cosmetico e dell’oral care, sono stati sottoscritti e versati da Bio-on e dal partner finanziario Banca Finnat Euramerica.Il contratto di licenza esclusiva dei diritti di sfruttamento produttivo e commerciale della tecnologia PHA nel settore beverage è stato stipulato in data 25 settembre 2019 dalla Società con primario player industriale italiano del settore, per prodotti beverage, ovverosia bottiglie e i relativi imballaggi, confezioni, etichette, ecc. Con riferimento alle trattative in corso indicate nel comunicato, la società di bioplastiche precisa che le stesse riguardano: forniture del prodotto PHA nel settore cosmetico, concessioni di licenza d’uso di tecnologia applicativa del PHA relativamente al settore dei materiali utilizzati in campo agricolo, trattative con un primario operatore industriale per la fornitura di apparecchiatura critica (il fermentatore) per impianti di produzione PHA, trattativa per la concessione della licenza per la produzione di PHA in un paese dell’America Centrale, finalizzazione della trattativa con una joint-venture per la concessione della tecnologia di produzione del PHA da CO2.