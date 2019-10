Bio-on: flop ricavi nel I semestre 2019, perdita netta balza a oltre 10 milioni

Titta Ferraro 1 ottobre 2019 - 08:57

Bio-on ha approvato i dati relativi al primo semestre 2019 che vede ricavi pari a 917 mila euro, di cui 767 mila realizzati con terzi, rispetto ad un totale ricavi del primo semestre 2018 pari a 6,123 mln. Questa diminuzione, rimarca Bio-on, è dovuta alla scelta aziendale di rallentare nella prima parte dell’anno 2019 le attività di licensing nell’ ottica di sviluppo dell’attività produttiva diretta, scelta con conseguenti implicazioni sulle attività di investimento e sviluppo.L’EBITDA risulta negativo per 4,944 mln di euro, negativo per 5,094 mln escludendo i ricavi attribuibili al Gruppo Bio-on, a fronte di un EBITDA negativo del primo semestre 2018 pari a 2,376 mln. La società quotata sull’AIM di Borsa Italiana e attiva nel settore delle bioplastiche PHAs e della nuova chimica verde chiude il semestre con una perdita di periodo di 10,142 mln rispetto a una perdita di 2,959 mln nello stesso periodo del 2018.Apartire dalla Relazione Finanziaria Semestrale, la Società ha deciso di presentare all’interno della relazione intermedia sulla gestione i dati economico-finanziari distinguendo i flussi di ricavi provenienti da terzi e quelli provenienti dal Gruppo (anche in caso di joint-venture).La Relazione Semestrale Consolidata è stata redatta in continuità con i principi applicati alla relazione finanziaria annuale consolidata dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la cui correttezza e veridicità sono state confermate dal Parere Motivato dei due esperti indipendenti individuati dalla Società dopo un confronto con la Procura della Repubblica di Bologna in data 3 agosto 2019. "Tale Parere Motivato conferma pienamente la bontà dell’operato della Società". rimarca Bio-on.