Bio-on, Quintessential attacca su dati vendite creme My Kai: da jv con Unilever ritorni insignificanti

Titta Ferraro 2 agosto 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Nuovo affondo di Quintessential Capital Management sul caso Bio-on. Il fondo guidato dall'italiano Gabriel Grego, che settimana scorsa ha accusato Bio-on di essere un 'castello di carte' - basato su tecnologia improbabile, fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie ad un network di scatole vuote - interviene nuovamente a seguito di un articolo che riporta i primi dati di vendita delle creme My Kai prodotte da Bio-on in joint venture con Unilever. Stando a quanto riportato nell'articolo pubblicato su Wired.it, nei punti vendita North Sails, al primo agosto 2019, sono 20 le unità vendute su 280 ordinate. Le creme sono vendute anche su Amazon, ma i dati di vendita non sono noti.Quintessential riferisce oggi che analisi chimiche effettuate da un laboratorio specializzato, Here2Grow Cosmetics & Homecare Labs, ci hanno appena confermato che la percentuale di PHA contenuta nelle creme è pari al 2,8%, ovvero 4,2 grammi per flacone da 150 ml. "Ipotizzando il prezzo massimo a cui il PHA ad uso cosmetico viene venduto, €100/kilo, cioè 10 centesimi di euro al grammo (come dichiarato da Marco Astorri durante la visita di Class CNBC alla sua fabbrica), si desume che il fabbisogno complessivo di PHA corrisponda a euro 0,42 per ciascun flacone", si legge nella nota del fondo newyorkese che ha una posizione short sul titolo Bio-on.I numeri di North Sails, rimarca Quintessential, confermano quindi l'analisi iniziale del fondo che considerava la scala della partnership con Unilever, che ha confermato di produrre creme in JV con Bio-on, di dimensioni economicamente insignificanti. “In attesa della conferma ufficiale da parte di Bio-on/Unilever del numero di flaconi venduti su Amazon, confermiamo l’irrilevanza del fatturato di vendita delle creme solari My Kai”, asserisce QCM.Marco Astorri, fondatore e presidente di Bio-on, ha comunicato più volte che dalla fabbrica di Castel San Pietro Terme escono 2,5 tonnellate di prodotto al giorno. “Questa quantità, considerando che attualmente l’unico cliente accertato di Bio-on è Unilever, consentirebbe la produzione di circa 600.000 flaconi di crema My Kai da 150 ml ogni giorno. Ci chiediamo se da Bio-on può essere confermata questa quantità e tramite quale canale questa sia stata venduta”, conclude la nota di Quintessential.