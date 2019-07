Bio-on: North Sails sceglie i solari MyKai

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

MyKAI, la linea di prodotti cosmetici Ocean Friendly nata dall'alleanza tra Bio-on e Unilever è in vendita anche presso i negozi North Sails. Lo rende noto il big bolognese delle bioplastiche, quotato sull'Aim Italia, indicando che il lancio di MyKAI rientra nel progetto di Bio-on "Cosmetics save the ocean", basato sull'attività di ricerca e sviluppo della società, con l'obiettivo di contribuire a risolvere il grave problema dell'inquinamento degli oceani, per la salvaguardia ambientale e la definizione di un nuovo modo di pensare al mondo della cosmesi in chiave sostenibile."Il futuro degli oceani e dei mari dipende da noi, dalle scelte individuali e da quelle delle aziende - dichiara Marco Astorri, a.d. di Bio-on - siamo soddisfatti che anche North Sails abbia scelto MyKAI. Una decisione che conferma la profonda attenzione all'ambiente e all'innovazione che ha sempre contraddistinto il brand".