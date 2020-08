Bioera: richiesta di conversione warrant da parte di Negma

michele fanigliulo 18 agosto 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Bioera rende noto che in data odierna è stata ricevuta da Negma Group Limited la richiesta di conversione di n. 187.735 Warrant A, dei n. 18.000.000 Warrant A emessi in ossequio alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 3 giugno 2020.A fronte dell’annullamento dei n. 187.735 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verranno pertanto emesse n. 187.735 nuove azioni ordinarie Bioera e n. 62.578 Warrant B.Il prezzo di esercizio dei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del contratto di investimento sulla base del minore daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,34 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 63.829,90.In seguito alla conversione, il numero totale delle azioni in circolazione della Società sarà pari a n. 6.716.689; successivamente alla conversione, risultano ancora da convertire n. 16.974.678 Warrant A e n. 341.774 Warrant B.