Bioera: accordo transattivo con Idea Team

Daniela La Cava 13 gennaio 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Bioera ha annunciato che lo scorso 23 dicembre 2019 è stato sottoscritto un accordo transattivo tra la società, la controllata Ki Group, la controllante Biofood Italia e Idea Team per "porre fine ai giudizi in essere, nonché evitare l’instaurarsi di azioni volte al risarcimento di danni, senza nulla reciprocamente riconoscere e a mero scopo transattivo".A completa tacitazione di ogni pretesa e diritto di Idea Team nei loro confronti, si legge in una nota diffusa nel fine settimana, Bioera, Ki Group e Biofood hanno concordato di versare ad Idea Team, che ha accettato, il complessivo importo 3,5 milioni di euro (di cui 1,9 milioni quale corrispettivo del diritto di recesso dovutole da Ki Group). Nel dettaglio, la società ha pertanto accettato, in via solidale con Biofood, di versare a Idea Team l’importo complessivo di 0,1 milioni, comprensivo di interessi, da pagarsi, suddiviso in tre rate mensili di pari importo, entro il giorno 25 di ciascun mese a decorrere da ottobre 2024 e così fino a dicembre 2024.Ki Group ha invece accettato di versare a Idea Team l’importo complessivo di 3,4 milioni (di cui1,9 milioni quale corrispettivo del diritto di recesso, e 0,1 milioni a titolo di interessi), secondo il seguente piano di pagamenti: 0,6 milioni entro e non oltre il 14 febbraio 2020; 0,2 milioni entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 0,2 milioni entro e non oltre il 31 dicembre 2022;0,2 milioni entro e non oltre il 31 dicembre 2023;2,3 milioni, suddivisi in n. 57 rate mensili di pari importo, da versarsi entro il giorno 25di ciascun mese a decorrere da gennaio 2020 e così fino a settembre 2024 compreso.