Bio-On: titolo vola in borsa (+5%) dopo brevetto biopolimeri per filtri sigarette

simone borghi 3 giugno 2019 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Corre a gran velocità il titolo Bio-on a Piazza Affari con un rialzo di quasi il 5% a 52 euro, tra i migliori dell’Aim Italia.Questa mattina Bio-on ha annunciato di aver brevettato un liquido polimerico naturale e biodegradabile, basato sulla rivoluzionaria bioplastica Minerv PHA sviluppata dalla società bolognese, che può sostituire la triacetina utilizzata nei filtri delle sigarette e bloccare fino al 60% delle sostanze nocive (ROS o Reactive Oxygen Species) per il corpo umano.Due, sottolinea la società, i risultati che si ottengono: sostituire i collanti attualmente utilizzati dall’industria del tabacco nei filtri per sigarette e introdurre un elemento filtrante naturale che blocca fino al 60% gli agenti dannosi per il corpo umano (ROS o Reactive Oxygen Species), senza modificare il gusto della nicotina.“Questa innovazione è destinata a rivoluzionare il settore del tabacco – afferma Marco Astorri, numero uno di Bio-on – e siamo molto orgogliosi del lavoro di squadra che è stato fatto negli ultimi 24 mesi dai nostri ricercatori in Italia, nella Business Unit CNS (Cosmetic, Nanomedicine & Smart Materials), e dagli scienziati dell’Università di Clarkson”.