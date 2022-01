Bindi attraverso gruppo Forno d’Asolo compra la francese Gelpat Tradition

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

S.I.P.A., proprietaria dello storico marchio milanese Bindi, società detenuta dal fondo di private equity BC Partners LLP attraverso il gruppo Forno d’Asolo, ha raggiunto un accordo per acquisire Gelpat Tradition, società di riferimento in Francia per i prodotti pate à choux. Grazie a questa operazione, il gruppo Forno d’Asolo potrà rafforzare la presenza sul mercato francese e proseguire nella strategia di espansione internazionale sia in Europa che negli Stati Uniti con l’obiettivo, entro il 2022, di arrivare a generare oltre il 30% di ricavi da mercati esteri.Con l’aggiunta di Gelpat verrà ampliata l’offerta di gamma del gruppo Forno d’Asolo anche attraverso il lancio di nuove specialità di alta pasticceria francese nei diversi canali distributivi degli oltre 40 mercati presidiati dal gruppo.